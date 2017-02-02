Правительство Армении разработает программу улучшения деятельности Национального института образования

В правительстве Армении 2 февраля состоялось очередное заседание, которое провел премьер-министр РА Карен Карапетян. Прежд, чем перейти к обсуждению вопросов повестки дня, премьер-министр дал ряд поручений. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе правительства РА.

Первое поручение премьера касалось развития предпринимательства и мер, направленных на его развитие и стимулирование. По словам Карапетяна, для развития экономики Республики Армения огромное значение имеет создание со стороны государственных органов благоприятных условий для улучшения бизнес-среды и инициирование мероприятий, которые способны обеспечить беспрепятственное развитие бизнес-среды.

“В этом плане также весьма важно иниццирование со стороны правительства РА законодательных изменеий в Уголовном кодексе РА, направленных на уточнение состава преступления, связанного со злостным уклонением от уплаты налогов, сборов или других обязательных платежей”, - отметил Карапетян.

Учитывая необходимость обеспечения последовательных мер, направленных на развитие и стимулирование предпринимательства, глава правительства предложил правоохранительным органам РА в борьбе с преступностью в рамках их полномочий максимально избегать вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов при осуществлении дискреционных полномочий.

Правительству РА будет предоставлена информация относительно бизнес-программ компаний и их соответствия установленному формату

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил в двухнедельный срок обеспечить представление бизнес-программ на 2017 год компаний с государственным контрольным пакетом.

Премьер-министр поручил руководителям исполнительных органов Армении, директорам компаний с 50% и более акций, являющихся собственностью государства, в двухнедельный срок составить бизнес-программы на 2017 год, которые, помимо описания деятельности компании, в обязательном порядке в квартальном разрезе будут содержать следующие данные: доходы компании по источникам, сметы расходов компании или общие расходы, включительно, а также материальные затраты на производство, зарплаты, налоги, амортизация, затраты на восстановление и другие обязательные финансовые затраты.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает, что управляющих государственных компаний следует выбирать на основании представленных ими программ. Он поручил начальнику Управления по управлению госимуществом при правительстве РА в месячный срок представить кабинету министров информацию о наличии бизнес-программ у компаний и их соответствии установленному формату.

“Необходимо изучить систему показателя оценки деятельности компаний, полученную от руководителей реубликанских исполнительных органов и глав областных администраций и представить правительству РА предложения по поводу обеспечения данной системы и применению на основании ее результатов норм ответственности в отношении директоров… Управляющих следует выбирать по программам, которые они предлагают – просто, открыто, и необходимо иметь в наличии минимальные требования, которых мы ждем от управляющих”, - заявил премьер-министр.

Для обеспечения качественного образованиябудет разработана программа улучшения деятельности Национального института образования Армении

Следующее поручение премьер-министра РА касается системы образования.

“Без высококвалифицированных учителей и удовлетворяющих своим содержанием современным требованиям образовательных программ просто невозможно иметь качественную систему образования. Сегодня, к сожалению, зачастую процессы переподготовки учителей носят лишь формальный характер, когда в большинстве случаев содержательная переподготовка заменяется просто физическим присутствием преподавателей. Налицо острая проблема, связанная с качеством и содержанием школьных учебников, и эти вопросы постоянно поднимаются как со стороны родителей, так и со стороны учителей”, - отметил премьер-министр, поручив министру образования и науки РА в течение месяца разработать программу улучшения деятельности Национального института образования Армении, проведя всеобъемлющий пересмотр его функций и структуры.

Проблемы уголовно-исполнительной системы требуют системных и четких решений: Премьер-министр РА

Карен Карапетян прокомментировал нынешнее состояние уголовно-исполнительной системы, отметив, оно вызывает множество вопросов. “По итогам периодически представляемой министром юстиции РА информации становится очевидно, что в учреждениях налицо проблемы с обеспечением осужденных питанием, имеются коррупционные риски в вопросе отправки передачи осужденным, а также их соразмерного распределением в УИУ. Эти проблемы требуют системных и четких решений. Исходя из этого, поручаю министру юстиции РА изучить определенные функции, отведенные системе УИУ, в частности обеспечение питания осужденных и заключенных, а также разработать новые механизмы по сведению к минимуму коррупционных рисков в процессе отправки посылок осужденным”, - отметил глава правительства.

Министру юстиции также поручено обеспечить использование всех ресурсов уголовно-иполнительной службы с целью соразмерного распределения осужденных в УИУ.

Министр должна представить отчет о выполненной работе в течение месяца.