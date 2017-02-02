Джон Керри заявил о желании написать мемуары

Бывший госсекретарь США Джон Керри собирается писать мемуары, пишет газета Politico.

По данным издания, Керри нанял известного вашингтонского юриста и переговорщика по составлению книжных контрактов Боба Барнетта, чтобы он начал переговоры с издателями.

"Он (Керри) не заинтересован в перечислении достижений или описании путешествий. Это будут очень личные воспоминания, которые познакомят читателей с его жизнью, продемонстрируют, как принимаются исторические решения, и познакомят их с некоторыми влиятельными персонажами, которых он хорошо знал", — цитирует Politico источник, близкий к окружению Керри.

Экс-госсекретарь планирует провести тендер среди издателей в феврале. Как ожидается, мемуары Керри могут появиться на книжных полках в 2018 году, говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Керри руководил внешнеполитическим ведомством с 1 февраля 2013 года по 20 января 2017 года.