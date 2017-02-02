Международный Комитет Красного Креста следит за публикациями о взятом в плен азербайджанском военнослужащем

Международный Комитет Красного Креста внимательно следит за публикациями в СМИ о взятом в плен азербайджанском военнослужащем. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь офиса Международного Комитета Красного Крестав НКР Этери Мусаэлян.

«По нашему мандату, Международный Комитет Красного Креста готов как можно раньше посетить взятого в плен азербайджанского военнослужащего, обследовать условия его содержания, дать ему возможность связаться с семьей»,- сказала пресс-секретарь офиса Международного Комитета Красного Крестав НКР Этери Мусаэлян.

ВС Азербайджана совершили попытку разведывательно-диверсионного проникновения: армянская сторона взяла в плен военнослужащего противника

На северном участке карабахско-азербайджанских войск 1 февраля, в направлении Талиша, в районе 15:00, противник, пользуясь тем, что погода была туманная, совершил попытку разведывательно-диверсионного проникновения. Передовые отряды Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, вовремя заметив продвижения азербайджанских спецотрядов, обратились к действиям по предотвращению диверсии и отбросили противника назад.

В результате организованного антидиверсионного действия передовым отрядам АО НКР удалось взять в плен военнослужащего ВС Азербайджана Эльнура Гусейн Заде (родился в 1995 году в городе Барда). По достоверным данным, еще как минимум один азербайджанский военнослужащий получил ранение, что, кстати, уже подтвердило в своем заявлении МО Азербайджана.

В СМИ появились сведения о том, что наблюдаются попытки властей Азербайджана отказаться от собственного военнослужащего, попавшего в плен.