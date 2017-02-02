Состояние УИУ вызывает множество вопросов: Премьер-министр Армении дал ряд поручений

Премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что нынешнее состояние уголовно-исполнительных учреждений вызывает множество вопросов.

Об этом, по сообщению «Арменпресс», премьер-министр заявил в ходе заседания правительства, добавив, что по итогам периодически представляемой министром юстиции РА информации становится очевидно, что в учреждениях налицо проблемы с обеспечением осужденных питанием, имеются коррупционные риски в вопросе отправки передачи осужденным, а также их соразмерного распределением в УИУ.

“Эти проблемы требуют системных и четких решений. Исходя из этого, поручаю министру юстиции РА изучить определенные функции, отведенные системе УИУ, в частности обеспечение питания осужденных и заключенных, а также разработать новые механизмы по сведению к минимуму коррупционных рисков в процессе отправки посылок осужденным”, - заявил Карен Карапетян.

Министру юстиции также поручено обеспечить использование всех ресурсов уголовно-иполнительной службы с целью соразмерного распределения осужденных в УИУ.

Министр должна представить отчет о выполненной работе в течение месяца.