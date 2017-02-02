Управляющих государственных компаний следует выбирать на основании представленных ими программ: Карен Карапетян

Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает, что управляющих государственных компаний следует выбирать на основании представленных ими программ. Об этом, по сообщению «Арменпресс», премьер-министр заявил в ходе заседания правительства, поручив начальнику Управления по управлению госимуществом при правительстве РА в месячный срок представить кабинету министров информацию о наличии бизнес-программ у компаний и их соответствии установленному формату.

“Необходимо изучить систему показателя оценки деятельности компаний, полученную от руководителей реубликанских исполнительных органов и глав областных администраций и представить правительству РА предложения по поводу обеспечения данной системы и применению на основании ее результатов норм ответственности в отношении директоров… Управляющих следует выбирать по программам, которые они предлагают – просто, открыто, и необходимо иметь в наличии минимальные требования, которых мы ждем от управляющих”, - заявил премьер-министр.