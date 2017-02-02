МО Греции заяляет о том, что военные самолеты Турции массово нарушили воздушную границу Греции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Reuters.

МО Греции заяляет о том, что военные самолеты Турции 138 раз нарушили воздушную границу Греции в центральном и южном участках Эгейского моря.

Министр обороны Греции Панос Каменос строго осудил произошедшеее, назвав его «ковбойским поведением». Он сказал, что Греция хочет мира и не ищет войны, однако нет таких самолетов, которым они не преградят путь.

После отказа греческой стороны выдать 8 сбежавших из Турции военнослужащих отношения между Грецией и Турцией испортились. Анкара обвиняет Грецию в соучастии в попытке военного переворота.