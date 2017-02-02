Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

В Турции задержаны 177 полицейских


В рамках расследования против гюленистов, прокуратура Анкары постановила задержать 177 полицейских. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет». 

Одновременно прошли задержания в 25 губерниях Турции. Все задержанные полицейские уличены в ис;пользовании секретной связи гюленовцев – ByLock.

Ранее службам безопасности Турции удалось расшифровать приложение ByLock, с помощью которого, как предполагается, поддерживают связь сторонники Гюлена. Им удалось установить личные данные   53 тысяч пользователей сети ByLock.



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