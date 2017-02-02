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Правительство Армении предоставило льготы инвестиционной программе в сфере энергетики


Правительство Армении предоставило компании «ВИКИНГ» привилегию отсрочки уплаты НДС на некоторые импортируемые товары сроком на три года. Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян отметил, что компания представила инвестиционную программу стоимостью около 760 млн драмов, передает «Арменпресс».

 «В результате будет создано 15 новых рабочих мест”, - отметил министр.

Цель ООО «ВИКИНГ» в рамках инвестиционной программы – строительство на реке Варарак на территории села Догар (НКР) небольшого гидроэнергокаскада мощностью 1,8 МВт и выработка  электроэнергии с использованием потенциал реки. В результате реализации инвестиционной программы средняя заработная плата для создаваемых рабочих мест в 2017 году будет составлять 140 тысяч драмов, в 2018 году – 160 тысяч, а в 2019 году – 180 тысяч драмов.



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