Премьер-министр РА поручил государственным компаниям представить бизнес-программы на 2017 год

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил в двухнедельный срок обеспечить представление бизнес-программ на 2017 год компаний с государственным контрольным пакетом, передает «Арменпресс».

“Поручаю руководителям исполнительных органов Армении, директорам компаний с 50% и более акций, являющихся собственностью государства, в двухнедельный срок составить бизнес-программы на 2017 год, которые, помимо описания деятельности компании, в обязательном порядке в квартальном разрезе будут содержать следующие данные: доходы компании по источникам, сметы расходов компании или общие расходы, включительно, а также материальные затраты на производство, зарплаты, налоги, амортизация, затраты на восстановление и другие обязательные финансовые затраты”, - заявил Карен Карапетян.