Без высококвалифицированных учителей невозможно иметь качественную систему образования: Премьер-министр РА

Без высококвалифицированных учителей и удовлетворяющих своим содержанием современным требованиям образовательных программ просто невозможно иметь качественную систему образования. Об этом, по сообщению «Арменпресс», на сегодняшнем заседании исполнительного органа заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его мнению, зачастую процессы переподготовки учителей носят лишь формальный характер, когда в большинстве случаев содержательная переподготовка заменяется просто физическим присутствием преподавателей. “Налицо острая проблема, связанная с качеством и содержанием школьных учебников, и эти вопросы постоянно поднимаются как со стороны родителей, так и со стороны учителей”, - заявил премьер-министр.

В этой связи Карен Карапетян поручил министру образования и науки Армении в течение месяца разработать программу улучшения деятельности Национального института образования Армении, проведя всеобъемлющий пересмотр его функций и структуры.