На счета, открытые правительством НКР, после апрельской войны было перечислено 5,5 млрд драмов

Правительство НКР опубликовало отчет о поступлениях и расходах в отношении счетов, открытых правительством НКР, по положению на 1-е января 2017 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает управление по информации и связям с общественностью правительства НКР.

Представляем указанный отчет.

«На счета, открытые правительством НКР, с 4-го апреля 2016 года по 1-е января 2017 года было перечислено всего 5,484,130,100 драмов; по валютам сумма распределялась следующим образом:

2,519,339,800 – в драмах, 5,032,601 – в долларах; 180,428 – в евро; 62,631,827 – в рублях.

Были произведены следующие расходы:

Всего было потрачено 6,003,654,100 драмов, по следующим пунктам:

Перевод в МО НКР - 1,359,862,200 драмов.

Приобретение военной техники и оборудования - 1,458,724,500 драмов.

Инженерные работы - 1,144,556,400 драмов.

Строительство инфраструктур, транспорт, стредсства связи для нужд АО НКР - 1,012,035,600 драмов.

Финансовая помощь демобилизованным военнослужащим и добровольцам - 1,028,476,400 драмов.

Было потрачено примерно на 520 млн драмов больше, чем было собрано на счетах, и эти деньги были выделены из внебюджетных счетов правительства.

Правительство НКР представило более детальные отчеты в НС НКР, в постоянные комиссии и пр., поскольку в отчетах содержатся также и секретные данные.

Правительство НКР блгаодарит всех дарителей и сообщает о важности прозрачности деятельности управляющих этими счетами.

Напоминаем, что сбор средств продолжается, и желающие могут принять в нем участие.

Банковские переводы можно делать по следуюшим счетам:

Обслуживающий банк – ЗАО «Арцахбанк»

Адрес – Ереван, Киевяна 3,

SWIFT - ARTSAM22

Получатель - Минфин НКР

Номер счета - 22300612211100 (драмы).

Номер счета - 22300110153200 (доллары).

Номер счета - 22300200153300 (евро).

Номер счета - 22300400153100 (рубли):

На сайте Минфина НКР периодически обновляется отчет по счетам.