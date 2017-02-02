Отказ властей Азербайджана от собственного военнослужащего – преступление: Давид Бабаян

Отказ властей Азербайджана от собственного военнослужащего – преступление. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян, комментируя факт диверсионных действий и попытки властей Азербайджана отказаться от собственного военнослужащего, попавшего в плен.

«Отказ властей Азербайджана от собственного военнослужащего не только преступление, но и терроризм по отношению к собственному народу. Они так представляют вопрос, будто их военнослужащий явился за визой или же просить политического убежища. Другого от террористического государства и нельзя было ожидать»,- сказал пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян.

По поводу диверсионных действий Азербайджана пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян сказал, что АО НКР контролирует ситуацию и всегда готова дать достойный ответ.

«Будет ли это уроком для них? Думаю, да, но не лично для Алиева, поскольку никто из его близких не гибнет, а гибель простых граждан не является для него уроком. Он желает продолжать подобные действия, чтобы впрыснуть очередную порцию антиармянской желчи своему народу, укрепляя тем самым свою власть. Сейчас они пытаются отказаться от собственного военнослужащего, попавшего в плен, представляя его демобилизованным и нарушившим дисциплину. Алиеву нужны мертвые герои, чем он может спекулировать, или же такие ненормальные, как Сафаров, которые полностью зависят от его власти»,- сказал пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян.

По его словам, 2017 год является для армян особым, поскольку отмечается 25-летие освобождения Шуши, Бердзора, и Азербайджан пытается набросить на это тень. Как сказал пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян, противник не меняется.

По поеоду вопроса, связана ли диверсионная попытка с развитием военного сотрудничества между Арменией и Ираном, пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян сказал, что отношения с Ираном являются для Армении прерогативными.

По его словам, развитие военного сотрудничества между Арменией и Ираном является объективным процессом, не направленным против какого-либо государства.

ВС Азербайджана совершили попытку разведывательно-диверсионного проникновения: армянская сторона взяла в плен военнослужащего противника

На северном участке карабахско-азербайджанских войск 1 февраля, в направлении Талиша, в районе 15:00, противник, пользуясь тем, что погода была туманная, совершил попытку разведывательно-диверсионного проникновения. Передовые отряды Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, вовремя заметив продвижения азербайджанских спецотрядов, обратились к действиям по предотвращению диверсии и отбросили противника назад.

В результате организованного антидиверсионного действия передовым отрядам АО НКР удалось взять в плен военнослужащего ВС Азербайджана Эльнура Гусейн Заде (родился в 1995 году в городе Барда). По достоверным данным, еще как минимум один азербайджанский военнослужащий получил ранение, что, кстати, уже подтвердило в своем заявлении МО Азербайджана.

В СМИ появились сведения о том, что наблюдаются попытки властей Азербайджана отказаться от собственного военнослужащего, попавшего в плен.