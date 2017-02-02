Facebook проиграл дело о краже технологий виртуальной реальности на $500 млн

Коллегия присяжных федерального суда американского города Даллас (штат Техас) признала компанию Oculus, принадлежащую социальной сети Facebook, виновной по делу о краже технологий виртуальной реальности у разработчика видеоигр ZeniMax Media с суммой убытков в размере $500 млн. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

В январе основатель Facebook Марк Цукерберг выступил в суде, где отверг обвинения в краже интеллектуальной собственности, заявив, что "продукты Oculus основаны на технологиях Oculus".

ZeniMax Media подал в суд на стартап Oculus в 2014 году, когда его уже пытался приобрести Facebook. ZeniMax обвинила Oculus в незаконном доступе к своей интеллектуальной собственности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





