Порошенко запланировал провести референдум по вступлению Украины в НАТО

Планах проведения референдума по вопросу о вступлении Украины в НАТО объявил украинский президент Петр Порошенко.

"Четыре года назад только 16% (украинцев - ИФ) поддерживали идею вступления Украины, сейчас -54%", - заявил он в интервью сети германской газеты Funke Mediengruppe. Порошенко подчеркнул: "Как президент, я должен руководствоваться мнением своего народа, я проведу референдум по вопросу о членстве в НАТО",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом он заверил, что сделает "все от него зависящее, чтобы добиться членства в североатлантическом альянсе", если народ на референдуме проголосует за вступление.