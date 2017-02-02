Арамаис Григорян назначен на должности губернатора Араратской области

Положительно решен вопрос утверждения на должности губернатора Араратской области Арамаиса Григоряна, стоявший в повестке заседания правительства Армении. Как передает «Арменпресс», министр территориального управления Армении Давид Локян предствил его на заседании правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян пожелал Арамаису Григоряну эффективной работы.

Ранее от должности губернатора Араратской области был освобожден Рубик Абрамян. Министр территориального управления Армении Давид Локян сообщил, что Рубик Абрамян освобожден от должности губернатора Араратской области по собственному желанию.

В 2007 году Арамаис Григорян был избран в депутаты НС Армении по пропорциональному списку от АРФД. В 2008 году он был назначен министром сельского хозяйства, в 2013-2014 годах занимал должность губернатора Араратской области, затем был министром экологии, а с этой должности он был освобожден в сентябре 2016 года.