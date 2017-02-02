Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

Левон Аронян примет участие в турнире Grand Chess Tour


 Член сборной Армении по шахматам Левон Аронян примет участие в турнире Grand Chess Tour. Как передает «Арменпресс», он заменит Владимира Крамника, который отказался участвовать в этом турнире.

Grand Chess Tour пройдет в Париже, 19-26-го июня. 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации