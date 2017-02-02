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В штаб-квартире НАТО был организован прием, посвященный 25-летию ВС Армении


В связи с 25-летием Вооруженных сил Армении 1 февраля в штаб-квартире НАТО был организован официальный прием со стороны постоянного представителя РА в НАТО, посла РА в Бельгии и военного представителя РА в НАТО.

Об этом «Арменпресс» в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении.

В приеме приняли участие послы стран – членов и партнеров НАТО, дипломаты, высокопоставленные военные чиновники, представители международных политических и военных персоналов НАТО.

В своей приветственной речи руководитель армянской миссии в НАТО, посол Армен Едигарян коснулся истории создания Вооруженных сил Армении и их четвертьвекового славного пути, вех международного военно-политического сотрудничества, которых придерживается Армения, процесса реформ в армянской армии, а также концепции народ-армия.

Говоря об отношениях Армения-НАТО, посол Едигарян выразил уверенность, что они и в будущем будут развиваться стабильно и взаимовыгодно. 



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