В тюрьмах Турции запрещено предоставлять заключенным газету «Акос»

В тюрьмах Турции запретили предоставлять заключенным некоторые СМИ, в том числе, и газету «Акос». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос», ссылаясь на письмо, полученное от одного из заключенных.

В письме сказано, что распоряжением МЮ Турции наложен запрет на предоставление заключенным прессы и книг, с обоснованием, будто таки образом заключенные могут получать указания от «преступных группировок».

Тот же респондент сообщает, что условия заключения были ужесточены после подавления попытки военного пефреворота 15-го июля.