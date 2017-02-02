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В тюрьмах Турции запрещено предоставлять заключенным газету «Акос»


В тюрьмах Турции запретили предоставлять заключенным некоторые СМИ, в том числе, и газету «Акос». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Акос», ссылаясь на письмо, полученное от одного из заключенных.

В письме сказано, что распоряжением МЮ Турции наложен запрет на предоставление заключенным прессы и книг, с обоснованием, будто таки образом заключенные могут получать указания от «преступных группировок».

Тот же респондент сообщает, что условия заключения были ужесточены после подавления попытки военного пефреворота 15-го июля.



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