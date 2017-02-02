Меркель поднимет в Анкаре вопрос попрания прав человека

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует в начале февраля визит в Турцию, и намерена поднять в Анкаре вопрос попрания прав человека на встрече с президентом Эрдоганом и премьер-министром Йылдырымом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle, ссылаясь на слова пресс-секретаря правительства Германии Штефена Зайберта.

Он напомнил о том, что свобода прессы является для немецкого правительства важной составляющей основных демократических ценностей.

Зайберт сообщил также, что канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить в Турции вопросы соглашения между ЕС и Турцией по проблеме беженцев, а также немецко-турецкие отношения. Канцлер Германии Ангела Меркель планирует также постить Меджлис Турции.

По данным газеты «Джумхурриет», Меркель специально потребовала встречи с представителями прокурдской Демократической партии народов: ее интересует состояние задержанных депутатов от этой партии.