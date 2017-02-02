Правительство Армении утвердило вопрос, и Рубик Абрамян был освобожден от должности губернатора Араратской области. Как передает «Арменпресс», министр территориального управления Армении Давид Локян сообщил, что Рубик Абрамян освобожден от должности губернатора Араратской области по собственному желанию.

Рубик Абрамян занимал должность губернатора Араратской области с 2014 года.

В повестке заседания правительства Армении – вопрос утверждения на должности губернатора Араратской области Арамаиса Григоряна.