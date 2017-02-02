СМИ: Ким Кардашьян дала показания по делу об ограблении в Париже

Американская телеведущая и фотомодель Ким Кардашьян дала в Нью-Йорке показания по делу о ее ограблении в Париже, которое произошло в октябре прошлого года. Об этом сообщил в среду интернет-ресурс TMZ.

По его данным, во встрече с Кардашьян участвовал рассматривающий дело судья из Франции, который специально прилетел в США. Как отмечает издание, звезде были показаны фотографии предполагаемых грабителей. Сумела ли Кардашьян подтвердить их личности, не сообщается,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.