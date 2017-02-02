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СМИ: American Airlines открыла первое представительство на Кубе


Американская авиакомпания American Airlines в среду открыла первое свое представительство на Кубе. Об этом сообщило выходящее в Майами испаноязычное издание Nuevo Herald. Офис авиапредприятия расположен в бизнес-центре района Мирамар кубинской столицы.

После 55-летнего отсутствия регулярного авиасообщения прямые рейсы между странами были восстановлены 31 августа прошлого года полетом пассажирского лайнера авиаперевозчика Jet Blue из американского города Лодердейл (штат Флорида) в кубинский город Санта-Клара в центре острова,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Возобновление регулярного авиасообщения между двумя государствами - результат подписания соглашения о гражданской авиации, ставшего возможным на волне нормализации двухсторонних отношений между Гаваной и Вашингтоном, объявленной в декабре 2014 г. бывшим президентом США Бараком Обамой и кубинским руководителем Раулем Кастро.

 

 



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