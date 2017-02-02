Припаркованные у тротуаров машины мешают снегоуборочным работам в Ереване
В административных районах Еревна продолжаются снегоуборочные работы. В частности, припаркованные у тротуаров машины мешают снегоуборочным работам в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
С учетом данного обстоятельства, мэрия Еревана призывает водителей освободить по возможности скорее полосу у тротуаров.
09:28, 01.02.2017
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10:05, 30.01.2017
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