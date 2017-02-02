Вице-премьер Турции Вейси Кайнак обвинил Германию в пособничестве терроризму. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство TRT Haber.

«В Германии есть проблема беженцев, однако в этой стране есть и другие проблемы. Германия – страна, где с открытыми объятиями принимают любого террориста, ставшего проклятьем для Турции. Важные участники последнего военного переворота нашли в германии приют»,- заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак, он подчеркнул, что не видит разницы между Германией, которая не сдает членов Рабочей партии Курдистана (РКК) и Грецией, которая не выдает турецких военнослужащих.