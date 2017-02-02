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Сбежавшие в Грецию турецкие военнослужащие продолжают оставаться в заключении


Сбежавшие после подавления попытки военного переворота 15-го июля в Турции в Грецию 8 турецких военнослужащих продолжают оставаться в заключении, пока рассматриваются их просьбы о ;предоставлении им убежища. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  Deutsche Welle.

Афинский суд решил, что их арест будет продолжаться – исходя из соображений безопасности, пока не будет принято окончательное решение.



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