Иванка Трамп посетила празднование Нового года в посольстве КНР

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка посетила в четверг посольство КНР в Вашингтоне по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, Иванка прибыла на праздник со своей дочерью в сопровождении посла КНР в США Цуй Тянькая. В ходе визита она посмотрела выступление китайских танцовщиц и акробатов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





