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Иванка Трамп посетила празднование Нового года в посольстве КНР


Дочь президента США Дональда Трампа Иванка посетила в четверг посольство КНР в Вашингтоне по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, Иванка прибыла на праздник со своей дочерью в сопровождении посла КНР в США Цуй Тянькая. В ходе визита она посмотрела выступление китайских танцовщиц и акробатов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



 

 

 

 

 



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