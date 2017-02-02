Турция потребовала у немецкой стороны данные разведывательных полетов

Руководство ВС Турции желает иметь прямой доступ к данным, получаемым эскадрильей разведывательных самолетов Tornado, дислоцированных на военной базе Инджирлик. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

Высокопоставленные турецкие военноначальники сообщили, что они разрешат проводить в Инджирлике ремонт немецкой техники, если будут иметь прямой доступ к данным, получаемым эскадрильей немецких разведывательных самолетов. Это свое желание турецкая сторона мотивирует борьбой с ИГИЛ.

Немецкая сторона эти известия никак не комментирует.

Газета отмечает, что, возможно, турецкая сторона будет использовать эту информацию не только против ИИЛ, но и против курдов.

МО Германии сообщает, что делится разведданными только с партнерами по борьбе с ИГИЛ. Насчет ремонтных работ в Инджирлике МО Германии сообщает, что это им было обещано давно, однако пока турецкая сторона не дает на это разрешения.