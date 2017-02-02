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Хиллари Клинтон начала писать книгу о выборах президента


Бывшая госсекректарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон анонсировала выход сборника эссе, в котором коснется прошедшей избирательной кампании.

Выход книги запланирован на осень этого года. Книгу выпустит издательский дом Simon & Schuster, уже опубликовавший предыдущие шесть ее литературных работ.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, эссе вдохновлены "любимыми цитатами" женщины-политика.

Помимо этого, Simon & Schuster переиздаст новым тиражом первую книгу Клинтон "Для этого нужна деревня", увидевшую свет в 1996 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

 

 



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