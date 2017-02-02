На рынке недвижимости Армении ожидается оживление

Своей политикой правительство Армении способствует оживлению рынка недвижимости, особенно в плане квартир. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил депутат парламентской фракции РПА Хосров Арутюнян.

По его словам, то обстоятельство, что процентные ставки по ипотечным кредитам можно оплачивать за счет налога на прибыль, вносит существенные изменения на рынке недвижимости и в ипотеке, особенно в плане квартир. Он также заметил, что активизация рынка недвижимости в основном обусловлена покупательной способностью населения.

“В условиях экономического кризиса граждане стараются сэкономить средства, то есть, откладывают определенные расходы. В прошлом году в армянских банках существенно возрос объем депозитов от физических лиц. То есть, люди делают вклады, получают проценты, однако не идут на большие расходы, поскольку в условиях финансово-экономического кризиса, как правило, домашние хозяйства идут по пути экономиии и откладывают возможные расходы”, - заявил депутат, добавив, что, как правило, сразу после того, как дела у людей начинают идти хорошо, они решают две проблемы: меняют квартиру и покупают автомобиль, а на данный момент этого пока не наблюдается, поскольку снижение доходов на рынке и сокращение трансферов из-за кризиса оставляют свое негативное влияние.

По мнению Арутюняна, прогнозы об ожидаемой активизации экономики РФ в 2017 году могут будут напрямую способствовать увеличению трансфертов, в результате увеличится объем доходов граждан, что, в свою очередь, повлияет на рынок недвижимости.

В конце текущего года ситуация на рынке недвижимости Армении будет более благоприятной, чем в начале года.

“В зависимости от спроса изменится и ситуация с инвестициями. На сегодня есть много новостроек, квартиры которых подлежат отчуждению. Поэтому как только начнет формироваться реальный спрос на них, сразу увеличится и объем инвестиций в сфере капитального строительства”, - подчеркнул Хосров Арутюнян.

Причем, он отметил важность того момента, что в последнее время все больше строятся не элитные дома, а обычные доброкачественные здания, предусмотренные для представителей среднего класса и они будут довольно востребованы.

По данным Национальной статистической службы Армении, в 2016 году в республике было совершено 173 568 сделок в сфере недвижимости.

В период с января по декабрь 2016 года общее число отчуждений недвижимого имущества в Армении составило 46 757, в том числе, 33 754 купли-продажи, 12 705 дарений и 298 обменов. Только в декабре в республике было совершено 17 657 сделок в сфере недвижимости.

В период с января по декабрь 2015 года количество сделок было значительно больше. В 2015 году в республике было совершено 180 944 сделок в сфере недвижимости. В период с января по декабрь 2015 года в Армении общее число отчуждений недвижимого имущества в Армении составило 50 023, в том числе, 36 413 купли-продажи, 13 255 дарений, и 355 обменов. В декабре 2015 года в республике была совершена 18 581 сделка в сфере недвижимости.

Рыночная цена 1 кв. метра в многоквартирных домах в Ереване в 2014 году составляла 273 600 драмов, в 2015 – 274 200 драмов, а в 2016 году – 274 900 драмов. А средняя цена частных домов в расчете на квадратный метр в 2014, 2015 и 2016 гг. составила 286 700 драмов.

Ваге Акопян