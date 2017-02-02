Председатель ОБСЕ нанесет визит в Грузию

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в четверг, 2 февраля, посетит с двухдневным визитом Грузию, сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

В ходе визита Курц проведет встречи с руководством Грузии, с беженцами из Абхазии и Цхинвальского региона,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

ОБСЕ активно участвует в урегулировании конфликтов в Грузии в рамках проходящего Женевского переговорного процесса.