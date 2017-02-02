Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

Председатель ОБСЕ нанесет визит в Грузию


Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в четверг, 2 февраля, посетит с двухдневным визитом Грузию, сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

В ходе визита Курц проведет встречи с руководством Грузии, с беженцами из Абхазии и Цхинвальского региона,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

ОБСЕ активно участвует в урегулировании конфликтов в Грузии в рамках проходящего Женевского переговорного процесса.

 

 

 

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации