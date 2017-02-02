США разрешили взъезд обладателям грин-карт из стран, подвергшихся ограничениям

Администрация президента США Дональда Трампа внесла коррективы в указ об ограничениях доступа в страну граждан семи преимущественно мусульманских государств, в соответствии с которыми обладатели разрешения на постоянное проживание в США (грин-карты) больше не будут нуждаться в специальном разрешении на въезд в Соединенные Штаты. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Они больше не будут нуждаться в специальных заявлениях, потому что если они являются законными резидентами, им это (прохождение соответствующей процедуры - прим. ТАСС) больше не понадобится", - сказал пресс-секретарь,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





