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США разрешили взъезд обладателям грин-карт из стран, подвергшихся ограничениям


Администрация президента США Дональда Трампа внесла коррективы в указ об ограничениях доступа в страну граждан семи преимущественно мусульманских государств, в соответствии с которыми обладатели разрешения на постоянное проживание в США (грин-карты) больше не будут нуждаться в специальном разрешении на въезд в Соединенные Штаты. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Они больше не будут нуждаться в специальных  заявлениях, потому что если они являются законными резидентами, им это (прохождение соответствующей процедуры - прим. ТАСС) больше не понадобится", - сказал пресс-секретарь,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





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