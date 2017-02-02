Онкология находится на втором месте среди причин заболеваемости: Онкологический центр находится в стадии ввода в эксплуатацию

4-е февраля отмечаетая как международный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом «Арменпресс» побеседовал с начальником управления по политике организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Армении Цагик Варданян.

-Г-жа Варданян, какова ситуация с онкологическими заболеваниями в республике? Каковы данные по заболеваемости?

-В связи с онкологическими заболеваниями скажу, что наблюдается тенденция к стабилизации. В прошлом году число ервичных больных с впервые установленным диагнозом достигало 8.372, в конце же 2015 года число диспансерно наблюдаемых онкобольных равнялось 40.862, смертность составила 6.069. данные за 2015 год немногим отличались от данных за 2014. Наблюдается стабилизация.

Кстати, онкологические заболевания отностяся к самым распространенным неинфекционным заболеваниям, уступая только сердечно-сосудистой патологии. Онкология находится на 2-м месте – как по заболеваемости, так и по смертности. Что касается возрастных групп, то наибольшая концентрация наблюдается в возрастных группах 40-60 лет, хотя и наблюдается некоторое омоложение, прямо пропорциональное росту рисков – потреблению табака, алкоголя и лишнего веса.

-Какие из онкологических заболеваний являются самыми распространенными?

-Здесь надо разделить распространенность среди мужчин и женщин. У мужчин чще возникают опухоли легких, бронхов, горла, затем предстательной железы. У женщин – н а первом месте молочная железа, затем шейка матки и новообразования половых органов.

-Каковы тенденции среди детей? Есть ли и здесь стабилизация?

-Да в детской онкологии ситуация стабильная. Наиболее распространены онкозаболевания крови. С этой точки зрения хочу отметить переоснащение Гематологического центра, где оказывается медпомощэь на уровне мировых стандартов, и будтет проводиться пересадка костного мозга. Первая такая операция пройдет в ближайшее время. Специалисты проходили подготовку в передовых европейских клиниках.

-В каких стадиях, обычно, диагносцируется заболевание? И какие детали вы представите о факторах риска?

-К сожалению, только в 47% случаев диагноз ставится на 1-2-й стадиях, а в более, чем 50% случаев онкологическое заболевание выявляется на последней стадии, когда резко падает шанс на выживание пациента. Именно поэтому приоритетом Министерства здравоохранения является профилактика. Статистика показывает, что некоторые онкологическое заболевание можно сократить на 40-60%, если вести правильный образ жизни, в частности, надо бороться с табакокурением, затем с потреблением алкоголя и лишним весом.

-Какие антитабачные мероприятия вы планируете? Будут ли проявлены строгости?

-Однозначно, что мы должны достичь такой ситуации, когда курение будет непрестижным. Будут применены самые строгие меры, вплоть до различного подхода в лечении. Не надо рассматривать это как дискриминацию, однако, если мы лечим человека, ставим ему стент, а он продолжает нещадно курить, то мы считаем, что у некурящих должны быть привилегии. В общественных местах должны быть разграничены места для курящих и некурящих.

-Вы сказали, что приоритетной является профилактика онкологических заболеваний. Что делает в этом направлении Министерство здравоохранения?

-Во всех скрининговых программах есть онко-составляющая. Мы проводим скрининг-программы при содействии ВБ, в частности, по раннему обнаружению рака шейки матки и опухолей простаты. Думаю, программа будет продолжена. Среди 6.8% женщин, прошедших скрининг, обнаружены те или иные отклонения в состоянии шейки матки. Среди 2000 мужчин около оловины имеют проблемы с простатой. Нужно продолжать пропаганду здорового образа жизни. Здесь еще многое предстоит сделать.

- Г-жа Варданян, наверно, вы встречались со случаями, когда родные онкологического больного сразу же хотят увезти его на лечение заграницей. Что вы скажете об этом?

-Есть определенные диагностические процедуры, которых пока в Армении нет, в некоторых случаях действительно необходимо везти больного за рубеж. Для этого мы планируем организовать в Армении Центр онккологии, который сейчас находится в стадии ввода в эксплуатацию. Что он нам даст? Самым важным считается поатвить диагноз. Именно этот пробел и восполнит указанный центр.

У нас есть проблемы в отрасли. Возможно, самые трудные. Эта отрасль затратная, мы получаем жалобы в связи с очередями на лучевую терапию, дороговизну лечения. Мы анализируем ситуацию, и вскоре наши шаги будут ощутимы.

Интервью Анны Гзирян