Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 2-го февраля закрыты перевал Варденяц и дорога Берд-Чамбарак.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, другие межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Дороги Сараван-Зангер и Капс-Амасия труднопроходимы по причине метели.



Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.