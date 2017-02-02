Палата общин британского парламента в первом чтении одобрила приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза.

После двух дней дебатов в парламенте законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 498 депутатов, против выступили 114.

Против проголосовали Шотландская национальная партия и либеральные демократы, а также 47 депутатов-лейбористов и один консерватор, которые пошли против линии своих партий,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В ходе обсуждения министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис напомнил депутатам, что если они не одобрят законопроект, то пойдут против воли народа.

Второе чтение законопроекта, в ходе которого он будет обсуждаться более подробно, назначено на 6 февраля, сообщает Рейтер.