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Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон приведен к присяге


Одобренный Сенатом на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон приведен к присяге, передает корреспондент "Интерфакса". Церемония прошла в Овальном кабинете Белого дома. Ожидается, что Тиллерсон появится в штаб-квартире госдепартамента США в Вашингтоне не ранее пятницы.

Как отмечается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства, распространенном в среду вечером по местному времени, госсекретарь "обратится к сотрудникам ведомства по прибытии в Госдепартамент 2 февраля в 9:30 утра (17:30 мск),сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщалось, Сенат США большинством голосов в среду одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря. В ходе голосования 56 сенаторов из 100 поддержали кандидатуру Тиллерсона. Для его утверждения было достаточно 51 голосов. Еще 43 сенатора выступили против.

 



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