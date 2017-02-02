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Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой на передовой


Азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 20 раз, более 150 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь  с  1-го на 2-е февраля азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 20 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 150 раз стреляла в сторону армянских позиций. Кроме того, как сообщалось ранее, азербайджанская  сторона предприняла на линии соприкосновения в северо-восточном направлении попытку диверсионного проникновения, которая была пресечена. Подробнее об антидиверсионной операции АО НКР можно прочитать в сообщении.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».



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