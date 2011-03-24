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Т.Саргсян: «Равномерное территориальное развитие -- одно из приоритетных направлений деятельности правительства РА».24.03.2011




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