При содействии Ucom в Армении стартовал фестиваль Sunchild

При поддержке компании Ucom 24 мая в Ереване открылся 12-й международный фестиваль Sunchild. В этом году фестиваль посвящен теме сохранения биоразнообразия.

В ходе фестиваля в здании Союза кинематографистов Армении 24-28 мая состоится показ 30 фильмов, посвященных теме охраны природы. Вход свободный.

Фото: Айка Арутюняна

В рамках фестиваля организован также Молодежный уголок, где четыре дня будут организовываться выставки и мастер-классы. В павильонах можно будет ознакомиться с экологическими и образовательными программами ведущих организаций сферы, а также принять участие в тренингах и обсуждениях.

«Фильмы, которые мы показываем в рамках фестиваля, это попытка напомнить всем, что независимо от обстоятельств, географического положения и социального статуса мы все сталкиваемся с последствиями уничтожения биоразнообразия, и следовательно, мы все должны одинаково стараться обеспечить миру более зеленое будущее», - отметиа директор фестиваля Sunchild Сона Калантарян.

«Мы с радостью поддерживаем этот фестиваль, который дает молодежи возможность познакомиться с важнейшими экологическими проблемами и узнать, какой вклад они могут внести в решение этих проблем. Природа – это та среда, в которой мы все живем, и от которой зависит качество нашей жизни. Ucom как зеленая и ответственная компания осознает эту важность», - сказал генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян.

В ходе церемонии открытия фестиваля был показан короткометражный фильм Маши Карпухиной «Последний соловей». Он рассказывает о композиторе, жизнь которого резко изменилась после случайной встречи с лесными звуками. Под ярким впечатлением он решил собрать записи звуков дикой природы и помочь в борьбе с климатическим кризисом с использованием акустических записей.

12-й фестиваль Sunchild организован при содействии мэрии Еревана, Лесной службы США, Фонда защиты дикой природы и культурных ценностей, а также армянского офиса Британского совета. Ознакомиться с графиком показа фильмов можно по следующей ссылке.