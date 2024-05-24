Время в Ереване: 11:07,   25 Май 2024

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-05-24

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-05-24

ЕРЕВАН, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 мая, курс доллара США вырос на 0.19 драмa и составил 387.77 драм. Курс евро вырос на 0.09 драмa и составил 420.38 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 4.33 драм. Курс британского фунта вырос на 0.12 драмa и составил 493.28 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 615.51 драмa и составила 29389.30 драм. Цена серебра сократилась на 15.70 драмa и составила 380.75 драм.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am