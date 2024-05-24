Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-05-24

ЕРЕВАН, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 мая, курс доллара США вырос на 0.19 драмa и составил 387.77 драм. Курс евро вырос на 0.09 драмa и составил 420.38 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 4.33 драм. Курс британского фунта вырос на 0.12 драмa и составил 493.28 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 615.51 драмa и составила 29389.30 драм. Цена серебра сократилась на 15.70 драмa и составила 380.75 драм.