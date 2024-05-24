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Азиатские индексы - 24-05-24

Азиатские индексы - 24-05-24

ТОКИО, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.17% и составил 38646.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.44% и составил 2742.54 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.88% и составил 3088.87 пункта, а HANG SENG снизился на 1.38% и составил 18608.94 пункта.


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