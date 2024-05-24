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Парламент Грузии 27 мая начнет процедуру преодоления вето на закон об иностранных агентах

Парламент Грузии 27 мая начнет процедуру преодоления вето на закон об иностранных агентах

Парламент Грузии 27 мая начнет процедуру преодоления вето, наложенного президентом Саломе Зурабишвили на закон о прозрачности иностранного влияния. Как сообщает  “Арменпресс, об этом говорится на сайте законодательного органа Грузии. 

В частности, в этот день на 09:00 по местному времени запланировано заседание парламентской комиссии по правовым вопросам. Первый вопрос, который должен быть рассмотрен комиссией, - это вето президента на закон о прозрачности иностранного влияния. 

Если комиссия одобрит преодоление вето, вопрос будет вынесен на пленарное заседание 28 мая.


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