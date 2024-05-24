Парламент Грузии 27 мая начнет процедуру преодоления вето на закон об иностранных агентах

Парламент Грузии 27 мая начнет процедуру преодоления вето, наложенного президентом Саломе Зурабишвили на закон о прозрачности иностранного влияния. Как сообщает “Арменпресс”, об этом говорится на сайте законодательного органа Грузии.

В частности, в этот день на 09:00 по местному времени запланировано заседание парламентской комиссии по правовым вопросам. Первый вопрос, который должен быть рассмотрен комиссией, - это вето президента на закон о прозрачности иностранного влияния.

Если комиссия одобрит преодоление вето, вопрос будет вынесен на пленарное заседание 28 мая.