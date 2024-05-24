Посол России в Армении вызван в Москву для консультаций

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.

“24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций”, - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД России.