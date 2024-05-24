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Посол России в Армении вызван в Москву для консультаций

Посол России в Армении вызван в Москву для консультаций

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций. 

Как передает “Арменпресс, об этом сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации. 

“24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций”, - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД России.


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