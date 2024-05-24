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Генеральный штаб ВС Ирана представил предварительный отчет о причинах крушения вертолета президента Раиси

Генеральный штаб ВС Ирана представил предварительный отчет о причинах крушения вертолета президента Раиси

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет высокопоставленной комиссии по расследованию обстоятельств и причин крушения вертолета, на борту которого был президент Эбрахим Раиси. “Арменпресс передает об этом, со ссылкой на сообщение агентства IRNA. 

В отчете говорится, что собран значительный объем информации в различных профессиональных, технических и общих областях, которая может быть связана с причинами аварии. 

Согласно отчету, некоторые действия требуют больше времени для окончательного заключения: они находятся в процессе рассмотрения, но по некоторым вопросам можно сделать уверенные заявления, а именно: 

  1. Вертолет продолжал следовать по предварительно запланированному маршруту и не отклонялся от него примерно до полутора минуты до происшествия 
  1. Пилот вертолета поддерживал связь с двумя другими вертолетами группы 
  1. Следов попадания пули или чего-то подобного в обломках аварийного вертолета не обнаружено 
  1. Вертолет загорелся после столкновения с возвышенностям 
  1. Из-за сложности местности, тумана и низкой температуры, поисковая операция продолжалась до ночи, и ночью, и на рассвете понедельника (до 5 утра). С помощью беспилотных летательных аппаратов (иранских) точно было определено место происшествия, и наземные силы приступили к поисковой операции в этом районе. 
  1. В переговорах диспетчерской башни с авиагруппой также не было ничего подозрительного. 

В отчете отмечено, что значительная часть документации, связанной с крушением вертолета, собрана, но потребуется больше времени для изучения некоторых деталей и документов, которые после тщательного анализа и экспертизы будут доведены до сведения иранского народа. 

19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил.


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