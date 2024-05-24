Генеральный штаб ВС Ирана представил предварительный отчет о причинах крушения вертолета президента Раиси

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет высокопоставленной комиссии по расследованию обстоятельств и причин крушения вертолета, на борту которого был президент Эбрахим Раиси. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на сообщение агентства IRNA.

В отчете говорится, что собран значительный объем информации в различных профессиональных, технических и общих областях, которая может быть связана с причинами аварии.

Согласно отчету, некоторые действия требуют больше времени для окончательного заключения: они находятся в процессе рассмотрения, но по некоторым вопросам можно сделать уверенные заявления, а именно:

Вертолет продолжал следовать по предварительно запланированному маршруту и не отклонялся от него примерно до полутора минуты до происшествия

Пилот вертолета поддерживал связь с двумя другими вертолетами группы

Следов попадания пули или чего-то подобного в обломках аварийного вертолета не обнаружено

Вертолет загорелся после столкновения с возвышенностям

Из-за сложности местности, тумана и низкой температуры, поисковая операция продолжалась до ночи, и ночью, и на рассвете понедельника (до 5 утра). С помощью беспилотных летательных аппаратов (иранских) точно было определено место происшествия, и наземные силы приступили к поисковой операции в этом районе.

В переговорах диспетчерской башни с авиагруппой также не было ничего подозрительного.

В отчете отмечено, что значительная часть документации, связанной с крушением вертолета, собрана, но потребуется больше времени для изучения некоторых деталей и документов, которые после тщательного анализа и экспертизы будут доведены до сведения иранского народа.

19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил.