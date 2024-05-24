Премьер-министр Пашинян в Ереване присутствовал на открытии завода по производству молочных продуктов

Премьер-министр Никол Пашинян в Ереване присутствовал на открытии современного завода по производству молочных продуктов компании “Yeremyan Projects”.

Премьер-министр в сопровождении генерального директора компании “Yeremyan Projects” Давида Еремяна прошелся по заводу, ознакомился с созданными условиями и производственными мощностями. По словам ответственных лиц, работы по строительству завода начались в рамках крупного инвестиционного проекта после подписания Меморандума о сотрудничестве между правительством Республики Армения, Евразийским банком развития (ЕАБР) и “Yeremyan Farm”. Было подчеркнуто, что целью предусмотренного меморандумом сотрудничества является обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого экономического развития Республики Армения в агропромышленной сфере.

Было отмечено, что завод включает в себя 2 га производственных площадей: 2500 квадратных метров складских площадей, 1000 квадратных метров холодильных складов, 6000 квадратных метров цеха по производству молока, лаборатории и центр R&D. Мощность переработки молока составляет 150 тысяч литров в день. Завод даст возможность увеличить производственные мощности, создать новые виды продукции и экспортировать ее на международные рынки.

Премьер-министр поздравил с открытием завода и отметил, что в нашей стране всегда говорят о необходимости внедрения стандартов, и эта инвестиция является примером внедрения стандарта, потому что она меняет восприятие стандартов производства. По мнению Никола Пашиняна, установить стандарт - значит повысить цену продукта, но повысить цену продукта – значит повысить его качество и быть уверенным в том, что то, на чем написано, что это молочный продукт, действительно является молочным продуктом.

“Безопасность пищевых продуктов - это проблема, с которой мы сталкиваемся, и очень часто получается так, что мы не видим причинно-следственной связи между проблемами безопасности пищевых продуктов и масштабами проблем в сфере здравоохранения, но эта связь существует, и эта связь очевидна”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян добавил, что идея строительства завода у компании “Yeremyan Projects” возникла во время кризиса из-за пандемии коронавируса, и подчеркнул, что в меняющемся мире важно уметь адаптироваться к изменениям, которые, по сути, не зависят от человеческой воли, а жизнеспособный подход заключается в том, чтобы адаптироваться к процессу, и адаптироваться не в плане выживания, а в плане использования существующей динамики для достижения нового уровня развития. Премьер-министр также отметил, что речь идет о конкретной компании, но это стратегия, которую приняло правительство, и важно, чтобы она проявлялась не только на политическом, но и на экономическом и других уровнях.