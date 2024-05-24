Виртуозный скрипач Ара Маликян вернется в Ереван с обещанным концертом

Ливанский скрипач, армянин, Ара Маликян, виртуозное исполнение которого никого не оставляет равнодушным, по приглашению “Ти Эм Продакшн” вернется в Ереван с концертной программой.

Как передает “Арменпресс”, концерт Маликяна состоится 3 июня в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

Вместе с Маликяном будут музыканты, с которыми скрипач прошел долгий путь, выступал на престижных сценах мира.

С теми же музыкантами Маликян выступил на ереванской сцене в октябре 2023 года, подарив зрителям незабываемые эмоции и пообещав вернуться на родину.

В видеоролике, опубликованном в интернете, Ара Маликян говорит, что очень рад и взволнован тем, что возвращается в свой любимый Ереван, чтобы увидеть дорогих друзей, дорогих ереванцев.

Ара Маликян родился в Ливане, но уже много лет живет и творит в Испании. Его талант обнаружился в раннем возрасте, несмотря на то, что во время гражданской войны в Ливане ему пришлось долгое время жить и учиться в бомбоубежищах. Первый большой концерт Маликян дал в 12 лет, а два года спустя при помощи дирижера Ганса Герберта Йориса он получил стипендию правительства Германии на обучение в Ганноверской высшей школе музыки и театра. Маликян продолжил образование в лондонской Школе музыки и драмы Гилдхалл, брал уроки у известных профессоров. В 2015 году в сотрудничестве с Королевским театром Мадрида он переиздал свой альбом, посвященный 15-летию переезда в Испанию.

Один из крупнейших турне Маликяна последних лет стало турне “15”, которое имело большой успех и у зрителей и у критиков. На концертах присутствовало более 175 000 зрителей, их было более 150 концертов.

Со следующим альбомом “Невероятная история скрипки” он отправился в мировое турне со скрипкой, на которой играл на самых престижных сценах и театрах крупнейших городов планеты: Лондона, Парижа, Рима, Москвы, Буэнос-Айрес, Мехико, Лима, Сантьяго-де-Чили, Пекин, Гонконг, Стамбул, Белград, Братислава, Мадрид, Лиссабон, Берлин.

В 2019 году мировое турне Маликяна “Royal Garage” началось с выпуска одноименного альбома. Он сотрудничал с такими артистами, как Андрес Каламаро, Энрике Банберри и Серж Танкян.