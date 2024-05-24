Ваагн Хачатурян и председатель Союза банков Армении обсудили вопросы банковской системы Армении

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял председателя Союза банков Армении Даниела Азатяна.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на пресс-релиз Аппарата президента РА, Ваагн Хачатурян приветствовал гостя, и отметил, что банковская система является наиболее авторитетной и независимой структурой Армении, играющей важную роль в стабильности страны и развитии ее экономики с момента ее создания.

Президент особо подчеркнул исключительное значение здоровой конкуренции в банковской системе, гарантирующей постоянное совершенствование и гибкость системы.

Выразив благодарность за возможность встречи, Даниел Азатян отметил, что одной из основных целей создания Союза является беспристрастная защита интересов банков Армении, а также безопасность конкурентной среды в банковской системе.

Даниел Азатян представил президенту подробную информацию об основных направлениях деятельности Союза банков, коснулся событий в банковской системе Армении, существующих проблем и возможностях их преодоления.

Ваагн Хачатурян выразил готовность поддержать инициативы, направленные на реформирование и развитие банковского сектора страны в рамках полномочий президента.