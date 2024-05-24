В заседании руководителей спецслужб СНГ в Бишкеке от Армении участвует заместитель начальника СНБ

Заместитель начальника Службы национальной безопасности (СНБ) Республики Армения Самвел Айрапетян участвует в проходящем в столице Кыргызстана Бишкеке 54-ом заседании руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества Независимых государств (СНГ).

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщила кыргызская служба агентства “Спутник”.

Сообщается, что во встрече также принимают участие председатель Службы государственной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев, глава ФСБ России Александр Бортников, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и другие руководители спецслужб стран СНГ.

Согласно источнику, президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с участниками заседания.

В пресс-службе ФСБ России сообщили, что будут проведены совместные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности лиц, которые с целью дестабилизации ситуации и насильственного изменения конституционного строя в странах СНГ прошли боевую подготовку и приобрели опыт за рубежом.

“Участники мероприятия наметят пути совершенствования обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, в том числе в рамках международной базы данных по противодействию терроризму.

Антитеррористический центр сотрудничества представит на рассмотрение членов Совета отчет об итогах реализации в 2023 году программы сотрудничества стран СНГ в борьбе с терроризмом и другими проявлениями экстремизма на 2023-2025 годы”, - говорится в сообщении ФСБ России.

Также сообщается, что в ходе мероприятия будут проведены заседания рабочих органов Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ по различным направлениям деятельности.