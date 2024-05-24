В Ереване возможны сильные дожди и град: температура воздуха понизится

В связи с проникновением активного циклона из районов Средиземноморья, 24-26 мая на всей территории Армении временами ожидаются дожди с грозами, в некоторых районах, в том числе и в Ереване, возможны интенсивные дожди и град.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, дополняя, что 24-25 мая температура воздуха понизится на 5-7 градусов, 27-29 мая она повысится на столько же.