Время в Ереване: 11:07,   24 Май 2024

В Ереване возможны сильные дожди и град: температура воздуха понизится

В Ереване возможны сильные дожди и град: температура воздуха понизится

В связи с проникновением активного циклона из районов Средиземноморья, 24-26 мая на всей территории Армении временами ожидаются дожди с грозами, в некоторых районах, в том числе и в Ереване, возможны интенсивные дожди и град. 

Как передает “Арменпресс, об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, дополняя, что 24-25 мая температура воздуха понизится на 5-7 градусов, 27-29 мая она повысится на столько же.


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