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Тяжелоатлет Ованнес Ованнисян стал вице-чемпионом ЧМ, проходящего в Лиме

Тяжелоатлет Ованнес Ованнисян стал вице-чемпионом ЧМ, проходящего в Лиме

Члены молодежной сборной Армении по тяжелой атлетике начали борьбу на чемпионате мира.

Как передает “Арменпресс”, на проходящем в столице Перу – Лиме молодежном чемпионате мира армянский тяжелоатлет Ованнес Ованнисян, выступающий в весовой категории 61 кг, подняв штангу в 108 кг в рывке и 134 кг в толчке, с общим результатом в 242 кг стал вице-чемпионом. Первое место с результатом 246 кг занял представитель Венесуэлы.

Ранее представитель Армении Нарек Григорян занял 5-ое место.


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