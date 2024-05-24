Время в Ереване: 11:07,   24 Май 2024

“Маленькие певцы Армении” вернулись из концертного турне по Германии

“Маленькие певцы Армении” вернулись из концертного турне по Германии

Хор “Маленькие певцы Армении” на днях вернулся из концертного турне по Германии.

Как сообщили “Арменпресс” в хоре, с 3 по 17 мая послы армянской песни под руководством Тиграна Экекяна украсили своими выступлениями лучшие сцены четырех разных городов Германии.

Турне началось с Гамбурга. Первый концерт хора состоялся в соборе Святой Гертруды вместе со знаменитым местным хором девочек. Завершился концерт совместным исполнением песни Эдгара Ованнисяна “Эребуни-Ереван”.

5 мая хор участвовал в Святой Мессе в церкви Святого Акоба, вплетая в воскресную церемонию звуки средневековых армянских шараканов, духовных сокровищ Комитаса, Екмаляна, а также современных армянских композиторов.

Вечером того же дня хор выступил с сольным концертом в другой церкви Гамбурга, где также был встречен слушателями с большим энтузиазмом. Воодушевленный выступлением детей, местный хор, присутствовавший в зрительном зале, даже исполнил импровизацию в честь армянских детей.

Следующим городом в турне “Маленьких певцов Армении” стал Ганновер, где 8-13 мая они приняли участие в Ганноверском международном фестивале детских и юношеских хоров.

8 мая состоялось торжественное открытие фестиваля в 3000-ом Дворце конгрессов в Ганновере. Хоры самых разных национальностей, насчитывающие почти два десятка человек, сначала по отдельности исполнили произведения, ставшие их визитными карточками, а затем спели вместе, что было действительно впечатляюще и очень сильно.

Затем последовали фестивальные дни, которые были богаты встречами тех же многонациональных хоров, утренними интересными песенными упражнениями утром, веселыми и запоминающимися вечеринками, совместными и сольными выступлениями.

В рамках фестиваля хор “Маленькие певцы Армении” дал еще три сольных концерта.

На церемонии закрытия фестиваля 12 мая малыши Тиграна Экекяна исполнили несколько своих лучших произведений, а потом вместе с остальными хорами спели песню, созданную общими усилиями к закрытию, где каждая группа пела на своем языке о своих желаниях, пожеланиях человечеству, а затем все объединялись в мощном и великолепном припеве.

Следующим городом турне был Дортмунд. Там усилиями молодежного союза “Мы”, основанного Унаном Егояном, и силами армянских семей 14 мая в зале “Orchesterzentrum” было организовано концертное выступление.

Потом “Маленьких певцов Армении” встретил Мюнхен. Там хор выступил в концертном зале “Bürgerhaus Haar”.

В ходе мероприятия также выступил хор мальчиков. В конце концерта оба хора вместе исполнили песню “Эребуни-Ереван” Эдгара Ованнисяна на армянском языке, что было встречено слушателями с большим энтузиазмом.

Дети вернулись на родину в большом воодушевлении, с большими впечатлениями.

Впереди хор ждут в Сюнике, где 26-29 мая в рамках ежегодного, уже 4-го фестиваля “С песней и любовью”, проводимого Тиграном Экекяном, снова будут звучать их песни.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am