“Маленькие певцы Армении” вернулись из концертного турне по Германии

Хор “Маленькие певцы Армении” на днях вернулся из концертного турне по Германии.

Как сообщили “Арменпресс” в хоре, с 3 по 17 мая послы армянской песни под руководством Тиграна Экекяна украсили своими выступлениями лучшие сцены четырех разных городов Германии.

Турне началось с Гамбурга. Первый концерт хора состоялся в соборе Святой Гертруды вместе со знаменитым местным хором девочек. Завершился концерт совместным исполнением песни Эдгара Ованнисяна “Эребуни-Ереван”.

5 мая хор участвовал в Святой Мессе в церкви Святого Акоба, вплетая в воскресную церемонию звуки средневековых армянских шараканов, духовных сокровищ Комитаса, Екмаляна, а также современных армянских композиторов.

Вечером того же дня хор выступил с сольным концертом в другой церкви Гамбурга, где также был встречен слушателями с большим энтузиазмом. Воодушевленный выступлением детей, местный хор, присутствовавший в зрительном зале, даже исполнил импровизацию в честь армянских детей.

Следующим городом в турне “Маленьких певцов Армении” стал Ганновер, где 8-13 мая они приняли участие в Ганноверском международном фестивале детских и юношеских хоров.

8 мая состоялось торжественное открытие фестиваля в 3000-ом Дворце конгрессов в Ганновере. Хоры самых разных национальностей, насчитывающие почти два десятка человек, сначала по отдельности исполнили произведения, ставшие их визитными карточками, а затем спели вместе, что было действительно впечатляюще и очень сильно.

Затем последовали фестивальные дни, которые были богаты встречами тех же многонациональных хоров, утренними интересными песенными упражнениями утром, веселыми и запоминающимися вечеринками, совместными и сольными выступлениями.

В рамках фестиваля хор “Маленькие певцы Армении” дал еще три сольных концерта.

На церемонии закрытия фестиваля 12 мая малыши Тиграна Экекяна исполнили несколько своих лучших произведений, а потом вместе с остальными хорами спели песню, созданную общими усилиями к закрытию, где каждая группа пела на своем языке о своих желаниях, пожеланиях человечеству, а затем все объединялись в мощном и великолепном припеве.

Следующим городом турне был Дортмунд. Там усилиями молодежного союза “Мы”, основанного Унаном Егояном, и силами армянских семей 14 мая в зале “Orchesterzentrum” было организовано концертное выступление.

Потом “Маленьких певцов Армении” встретил Мюнхен. Там хор выступил в концертном зале “Bürgerhaus Haar”.

В ходе мероприятия также выступил хор мальчиков. В конце концерта оба хора вместе исполнили песню “Эребуни-Ереван” Эдгара Ованнисяна на армянском языке, что было встречено слушателями с большим энтузиазмом.

Дети вернулись на родину в большом воодушевлении, с большими впечатлениями.

Впереди хор ждут в Сюнике, где 26-29 мая в рамках ежегодного, уже 4-го фестиваля “С песней и любовью”, проводимого Тиграном Экекяном, снова будут звучать их песни.